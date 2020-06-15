Туляк ночью бродил по городу с повязкой на глазах
Его сфотографировали очевидцы 13 июня глубокой ночью
Фото: Тула Жесть
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Туляк ночью бродил по ул. ул. Лейтейзена, 1 с повязкой на глазах. Его сфотографировали очевидцы 13 июня около 02.30, а затем поделились снимком в соцсетях.
Пользователей фотография позабавила. В комментариях к ней они начали делиться предположениями о причинах появления голого мужчины на улице.
Одни предположили, что туляк после "знойной жары вышел телом подышать", другие решили, что так он хотел "воссоединиться с природой".
Впрочем, в большинстве догадки сводились к тому, что мужчина проиграл в споре.
ИСТОЧНИК KP.RU