Туляк ночью бродил по городу с повязкой на глазах

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:39:20+03:00

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Туляк ночью бродил по ул. ул. Лейтейзена, 1 с повязкой на глазах. Его сфотографировали очевидцы 13 июня около 02.30, а затем поделились снимком в соцсетях.

Пользователей фотография позабавила. В комментариях к ней они начали делиться предположениями о причинах появления голого мужчины на улице.

Одни предположили, что туляк после "знойной жары вышел телом подышать", другие решили, что так он хотел "воссоединиться с природой".

Впрочем, в большинстве догадки сводились к тому, что мужчина проиграл в споре.

ИСТОЧНИК KP.RU