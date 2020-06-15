В Туле приступили к ремонту улицы Ф. Энгельса
На участке дороги запланированы комплексные работы
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В Туле приступили к ремонту улицы Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Первомайской. Рабочие заменят дорожное полотно, обустроят тротуары, пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Помимо этого, полностью заменят рельсошпальную решетку.
Напомним, с 15 июня до 30 августа вводится ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской).
ИСТОЧНИК KP.RU