15 Июнь 2020 2020-06-15T10:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле приступили к ремонту улицы Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Первомайской. Рабочие заменят дорожное полотно, обустроят тротуары, пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Помимо этого, полностью заменят рельсошпальную решетку.

Напомним, с 15 июня до 30 августа вводится ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской).

ИСТОЧНИК KP.RU