2020-06-15T10:16:56+03:00
Происшествия

У жительницы Тульской области сожитель увез трехнедельного ребенка

Мама ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения
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В Тульской области у женщины сожитель увез трехнедельного ребенка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

Мужчина решился на такие меры после того как на маму малышки был составлен административныи протокол - она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Уполномоченный по правам ребенка не исключает, что у женщины послеродовая депрессия. Отец утверждает, что в состоянии осуществить уход, девочка на искусственном питании, обещает вернуть ее матери, когда она закодируется.

Наталия Зыкова взяла ситуацию на контроль, на заседании КДНиЗП будет решаться вопрос о постановке на учет семьи как неблагополучной и организации профилактической работы с ней.

Разъяснено право об установлении места жительства ребёнка в судебном порядке. Также решается вопрос, как помочь ребенку и вернуть его маме и надо ли это делать незамедлительно.

По словам Наталии Зыковой, такие обращения поступают периодически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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