Житель Тульской области рухнул вниз вместе с балконом

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:50:42+03:00

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В Щекине обрушился один из балконов многоквартирного дома. В это время на нем находился мужчина. ЧП произошло 14 июня.

По словам очевидцев, падение с высоты 3 этажа произошло после того как мужчина облокотился на металлическое ограждение.

Последствия смягчил матрас, который по счастливой случайности оказался под балконом на земле. Мужчина отделался незначительными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU