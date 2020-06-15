Житель Тульской области рухнул вниз вместе с балконом
Мужчина отделался незначительными повреждениями
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В Щекине обрушился один из балконов многоквартирного дома. В это время на нем находился мужчина. ЧП произошло 14 июня.
По словам очевидцев, падение с высоты 3 этажа произошло после того как мужчина облокотился на металлическое ограждение.
Последствия смягчил матрас, который по счастливой случайности оказался под балконом на земле. Мужчина отделался незначительными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU