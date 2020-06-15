15 Июнь 2020 2020-06-15T12:57:35+03:00

Погода в Туле 15 июня: переменная облачность и +22 градуса Фото: Алексей ФОКИН

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После разгула стихии на минувших выходных солнечная погода снова балует туляков. На этот раз жителей ожидает комфортная температура - никакой аномальной жары.

15 июня в Туле ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Так что стоит позаботиться о зонтике.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Воздух прогреется до +23 ºС. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м.

Однако уже завтра столбик термометра продолжит расти. Воздух прогреется до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU