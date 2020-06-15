Погода в Туле 15 июня: переменная облачность и +22 градуса
Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба
Погода в Туле 15 июня: переменная облачность и +22 градусаФото: Алексей ФОКИН
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После разгула стихии на минувших выходных солнечная погода снова балует туляков. На этот раз жителей ожидает комфортная температура - никакой аномальной жары.
15 июня в Туле ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Так что стоит позаботиться о зонтике.
Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Воздух прогреется до +23 ºС. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м.
Однако уже завтра столбик термометра продолжит расти. Воздух прогреется до +28 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU