При пожаре в Туле пострадал человек
Пожар произошел в п. Плеханово
Фото: Архив "КП"
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В Туле в ночь на 14 июня в п. Плеханово на ул. Заводской произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера Единой службы спасения в 23:57.
К месту происшествия незамедлительно выехало несколько пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано в 00:16. Для ликвидации последствий от МЧС привлекалось 14 человек личного состава и 6 единиц техники.
В результате происшествия полностью выгорела квартира. Также имеется пострадавший.
Причину пожара устанавливается специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU