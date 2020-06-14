2020-06-14T18:39:25+03:00
Происшествия

При пожаре в Туле пострадал человек

Пожар произошел в п. Плеханово
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле в ночь на 14 июня в п. Плеханово на ул. Заводской произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера Единой службы спасения в 23:57.

К месту происшествия незамедлительно выехало несколько пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано в 00:16. Для ликвидации последствий от МЧС привлекалось 14 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате происшествия полностью выгорела квартира. Также имеется пострадавший.

Причину пожара устанавливается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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