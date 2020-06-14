15 июня часть Тулы будет обесточена

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:24:40+03:00

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Завтра, 15 июня, в связи с проведением плановых профилактических работ часть Тулы будет обесточена. Отключения электроэнергии ожидаются с 9:00 до 17:00 по ряду адресов областного центра.

Так, без света останутся жители ул. М. Горького, 12;

п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.);

пр-т Ленина, 19, 21, 31, 23;

пер. Бухоновский, 8, 10-а;

ул. Фучика, 26 к. 1, 26 к. 2, 24 к. 2;

ул. Карпова, 103-а, 103, 101;

ул. Октябрьская, 301, 301-а, 299-а, 284;

ул. Малаховская, 8;

ул. Богучаровская, 8-а;

ул. Н. Руднева, 56, 56-б, 56-в, 58, 60, 56-г, 56-а;

ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 10-б, 15, 12-б, 10-в;

ул. Ак. Павлова, 1-в; 3-й Южный пер., 12;

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10;

ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а;

ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а;

ул. Громова, 69, 40;

пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.);

пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б;

6-й пр-зд, 31-40;

4-й Речной пр-зд, 1-10;

3-й Речной пр-зд, 1-11;

ул. Речная, 11-16;

12-й пр-зд, 10-19;

11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.);

ул. П. Алексеева, 7-19, 23-49 (нечётн.), 12-28, 32-62 (чётн.);

ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 72, 58-62, 68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а;

ул. М. Смирнова, 83, 85, 68;

ул. Оборонная, 96, 100, 98;

ул. П. Алексеева, 7;

ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а;

пер. М. Смирнова, 1-21;

пр-зд Верхний;

ул. Батищева, 2-14 (чётн.);

пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8;

пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а;

п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;

ул. Кольцова, 4-28 (чётн.), 1-25 (нечётн.);

ул. Тургенева, 1-39 (нечётн.), 2-40 (чётн.);

ул. Некрасова, 2-32 (чётн.), 1-33 (нечётн.);

ул. Крылова, 15-28;

ул. Маяковского, 2, 6, 10-20 (чётн.), 3, 9, 11, 15;

ул. Пушкина, 47;

ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.).

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