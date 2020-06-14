В Туле задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения
В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении девушке ножевого ранения.
Происшествие случилось в подъезде жилого дома на ул. Токарева. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили потерпевшую и вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Девушка смогла сообщить приметы напавшего на нее мужчины.
При осмотре подъезда сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали 39-летнего ранее судимого гражданина. Как выяснилось позже, между ним и потерпевшей произошел конфликт на бытовой почве.
Задержанный был передан на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU