В Туле задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:21:21+03:00

Он был задержан сотрудниками вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии

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В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении девушке ножевого ранения.

Происшествие случилось в подъезде жилого дома на ул. Токарева. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили потерпевшую и вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Девушка смогла сообщить приметы напавшего на нее мужчины.

При осмотре подъезда сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали 39-летнего ранее судимого гражданина. Как выяснилось позже, между ним и потерпевшей произошел конфликт на бытовой почве.

Задержанный был передан на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU