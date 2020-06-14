Ночью в Заокском районе Тульской области полиция разыскивала двух велосипедистов

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заокском районе Тульской области минувшей ночью полицейским удалось разыскать двух велосипедистов.

В вечернее время двое мужчин уехали кататься на велосипедах в направлении леса около деревни Темьян. Позже они перестали выходить на связь. Уже после наступления темноты вероятность из обнаружить самостоятельно существенно снизилась и родственники обратились за помощью в полицию.

Сотрудниками МВД России по Заокскому району принимались меры для розыска пропавших. Проверялась территория лесного массива и окрестностей. С учетом того, что мужчины были на велосипедах, они могли уехать на значительное расстояние, поэтому круг поисков был весьма широким. Кроме того, применялись звуковые специальные средства, которые могли бы помочь сориентироваться пропавшим.

В результате велосипедисты смогли выбраться из лесного массива на открытую местность, где их обнаружили сотрудники полиции. Как стало известно, угроз жизни и здоровью мужчин нет.

ИСТОЧНИК KP.RU