В Туле с 15 июня на ул. Ф. Энгельса будет перекрыто движение
В Туле в связи с проведением дорожных работ в период с 15 июня по 30 августа на ул. Ф. Энгельса будет введено ограничение движения всех транспортных средств. Это коснется участка от ул. Советской до ул. Первомайской. Отметим, что переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.
На указанном участке дороги запланированы комплексные работы – замена дорожного полотна, обустройство тротуаров, пешеходных зон, установка остановочных павильонов. Также будет проведена полная замена рельсошпальной решетки.
Дорожники приступят к ремонту уже с 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU