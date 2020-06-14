2020-06-14T13:05:21+03:00
Общество

В Туле с 15 июня на ул. Ф. Энгельса будет перекрыто движение

Ограничения введены в связи с проведением капитального ремонта дороги
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Туле в связи с проведением дорожных работ в период с 15 июня по 30 августа на ул. Ф. Энгельса будет введено ограничение движения всех транспортных средств. Это коснется участка от ул. Советской до ул. Первомайской. Отметим, что переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.

На указанном участке дороги запланированы комплексные работы – замена дорожного полотна, обустройство тротуаров, пешеходных зон, установка остановочных павильонов. Также будет проведена полная замена рельсошпальной решетки.

Дорожники приступят к ремонту уже с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Заокском районе Тульской области полиция разыскивала двух велосипедистов
В Туле с 15 июня на ул. Ф. Энгельса будет перекрыто движение
Погода в Туле 14 июня: пасмурно, +18 градусов
В Туле на Восточном обводе за рулем скончался водитель
В Кондуках Тульской области на отдыхающих составлено 60 административных протоколов
В Туле в результате неблагоприятных погодных условий попадали деревья
При пожаре в Туле пострадали люди
Погода в Туле 13 июня: резкое похолодание и дождь
Романцевские горы в Тульской области вошли в топ-10 необычных мест для отдыха в России
В Новомосковске Тульской области на дороге установили инновационные световые индикаторы
Туляк не смог взять ипотеку из-за невыплаты алиментов
С 12 июня в Туле на ул. Демонстрации будет ограничено движение автотранспорта
Как Тула встретит День России в 2020 году
Где туляки могут получить ленты с триколором на День России
Погода в Туле 12 июня: жарко и без осадков
В Туле на полтора месяца ограничат движение на ул. Фридриха Энгельса
В Тульской области у нелегального перевозчика отняли транспорт
С 12 по 14 июня в центре Тулы перекроют автомобильное движение
В Тульской области сотрудник организации осужден на 3 года за нарушение правил охраны труда, повлекшие смерть человека
В Туле приняли дороги в Городском переулке и на ул. Станиславского
На трассе в Тульской области произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
В Туле из-за парада Победы перекроют движение
В Тульской области разрешили мероприятия численностью до 50 человек
В Туле на ул. Ложевой пенсионер угодил под колеса иномарки
Туляк отправится под суд за непредумышленное убийство знакомого
Житель Тульской области в порыве ревности ударил сожительницу ножом
Инесса Фельдман стала заместителем главы администрации Тулы по социальной политике