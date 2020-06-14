В Туле с 15 июня на ул. Ф. Энгельса будет перекрыто движение

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:05:21+03:00

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В Туле в связи с проведением дорожных работ в период с 15 июня по 30 августа на ул. Ф. Энгельса будет введено ограничение движения всех транспортных средств. Это коснется участка от ул. Советской до ул. Первомайской. Отметим, что переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.

На указанном участке дороги запланированы комплексные работы – замена дорожного полотна, обустройство тротуаров, пешеходных зон, установка остановочных павильонов. Также будет проведена полная замена рельсошпальной решетки.

Дорожники приступят к ремонту уже с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU