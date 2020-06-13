2020-06-13T17:38:52+03:00
Общество

В Кондуках Тульской области на отдыхающих составлено 60 административных протоколов

В соответствии у Указом губернатора, запрет на посещение данной территории сохраняется
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В соответствии с Указом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сохраняется запрет на посещение террритории бышего Ушаковского разреза (Романцевские горы) в деревне Кондуки. Однако на праздничных выходных поток отдыхающих на озерах сильно возрос, в связи с чем полиция была переведена на усиленный режим службы.

В мероприятиях, направленных на охрану общественного порядка и предупреждение распространения коронавирусной инфекции, задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел, а также привлекаются представители администрации района и Росгвардии.

С целью недопущения присутствия граждан на территории природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы» в деревне Кондуки организовано дежурство мобильных групп, созданы препятствия с помощью распашки земли и установки на въездах бетонных блоков. Сотрудники полиции разъясняют гражданам, желающим посетить данную охраняемую природную территорию, о недопустимости нахождения в указанном месте.

К гражданам, которые нарушают установленные запреты, правоохранительными органами применяются меры в соответствии с действующим законодательством. Так, с начала действия ограничений на территории Романцевских гор сотрудниками полиции было составлено 60 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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