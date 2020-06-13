В Туле в результате неблагоприятных погодных условий попадали деревья

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:09:31+03:00

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13 июня в результате неблагоприятных погодных условий на территории Тульской области было зафиксировано массовое падение деревьев. Утром в службу ЕДДС поступило 21 сообщение о поваленных деревьях.

Непогода затронула деревья на ул. Тульского Рабочего полка, д.98; ул. Свободы, д.35; Седова, д.33; ул. Киреевская, ост. «Горняк»; п. Скуратово, п. Победу, ул. Мичурина, д.1; ул. Курковая, д.86; ул. Демьянова, д.41а; п. Косая Гора, ул. Латинская, д.5; ул. Революции, д.16; ул. Прудная, д.5; ул. Октябрьская. д.97а; ул. Буденого, д.80; ул. Вильямса, д.8; ул. Макаренко, д.12; ул. Д.Ульянова, д.13; ул. Революции, ЦРД; ул. Демонстрации, д.15; ул. Революции, д.28/2; ул.Революции д.42; ул. Свободы, д.38; ул. Фрунзе, д.14.

К работе по удалению аварийных деревьев в Туле приступили бригады городской службы спасения.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогноз прохождения неблагоприятных метеоявлений сохраняется: до конца суток 13 июня и в течение суток 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU