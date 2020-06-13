При пожаре в Туле пострадали люди

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:47:29+03:00

Возгорание произошло в доме в д. Ямны

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В ночь на 13 июня в Туле в д. Ямны произошел пожар. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера Единой службы спасения в 03:41.

К месту происшествия незамедлительно направилось несколько пожарных расчетов. Открытое горение было полностью ликвидировано в 04:25.

В результате пожара дом сгорел полностью. Также сообщается, что есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий от МЧС привлекалось 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU