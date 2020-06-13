При пожаре в Туле пострадали люди
Возгорание произошло в доме в д. Ямны
Фото: МЧС России по Тульской области
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В ночь на 13 июня в Туле в д. Ямны произошел пожар. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера Единой службы спасения в 03:41.
К месту происшествия незамедлительно направилось несколько пожарных расчетов. Открытое горение было полностью ликвидировано в 04:25.
В результате пожара дом сгорел полностью. Также сообщается, что есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий от МЧС привлекалось 15 человек личного состава и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU