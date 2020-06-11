На трассе в Тульской области произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:33:02+03:00

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11 июня на 186 км дороги М2 произошло столкновение трёх транспортных средств. Предположительно, женщина-водитель, в салоне автомобиля которой находился ребёнок, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с другой легковой машиной, в салоне которой было 4 человека. Затем оба транспортных средства столкнулись с грузовиком. Предварительно, есть информация о 6 пострадавших в легковых машинах. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Устанавливаются все подробности случившегося, в том числе личности участников ДТП и механизм столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU