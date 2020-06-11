В Тульской области сотрудник организации осужден на 3 года за нарушение правил охраны труда, повлекшие смерть человека

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:03:26+03:00

Пострадавший работник не прошел соответствующего обучения и не имел допуска к совершению проводимых работ

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В Ефремове Тульской области главный механик ремонтно-механического участка нарушил требования охраны труда, которые по неосторожности повлекли за собой смерть человека.

Судом установлено, что осужденный, исполняя обязанности главного механика, нарушил установленные требования и допустил работника предприятия, не прошедшего соответствующего обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и не имеющего допуск для осуществления указанных работ, к демонтажу коробов вентиляционной системы в помещении склада оборудования.

В результате допущенных нарушений слесарь-ремонтник организации, находясь в помещении склада в поднятом вверх ковше экскаватора и осуществляя демонтаж коробов вентиляционной системы, выпал из ковша на пол помещения. В результате полученных травм молодой человек скончался.

Приговором суда фигуранту уголовного дела было назначено наказание по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человек) в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU