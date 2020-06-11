В Туле приняли дороги в Городском переулке и на ул. Станиславского

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:02:30+03:00

Претензий к их качеству у приемной комиссии не возникло

Изменить размер текста: A A

В Туле прошла приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского. Претензий к их качеству у приемной комиссии не возникло.

В этом году были отремонтированы участки от ул. Станиславского до ул. Рязанской и от Городского переулка до ул. Николая Руднева.

В Городском переулке протяженность отремонтированного участка - 535 м. Стоимость работ составила более 17 млн рублей.

На ул. Станиславского протяженность отремонтированного участка - 390 м. Стоимость работ – более 17 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU