В Туле приняли дороги в Городском переулке и на ул. Станиславского
Претензий к их качеству у приемной комиссии не возникло
Фото: Администрация Тулы
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В Туле прошла приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского. Претензий к их качеству у приемной комиссии не возникло.
В этом году были отремонтированы участки от ул. Станиславского до ул. Рязанской и от Городского переулка до ул. Николая Руднева.
В Городском переулке протяженность отремонтированного участка - 535 м. Стоимость работ составила более 17 млн рублей.
На ул. Станиславского протяженность отремонтированного участка - 390 м. Стоимость работ – более 17 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU