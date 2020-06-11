В Туле из-за парада Победы перекроют движение

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:55:41+03:00

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Во время проведения мероприятийй, посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будут введены ограничения.

16, 18 и 24 июня будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ряду адресов. Еще по нескольким адресам будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме городского пассажирского. Список улиц можно найти на сайте городской администрации.

Парад Победы состоится в Туле 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU