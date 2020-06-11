2020-06-11T16:55:41+03:00
Общество

В Туле из-за парада Победы перекроют движение

Также изменится схема движения городского пассажирского транспорта
Мария ВЛАСОВА
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Во время проведения мероприятийй, посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будут введены ограничения.

16, 18 и 24 июня будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ряду адресов. Еще по нескольким адресам будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме городского пассажирского. Список улиц можно найти на сайте городской администрации.

Парад Победы состоится в Туле 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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