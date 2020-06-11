2020-06-11T16:51:41+03:00
Происшествия

В Тульской области у нелегального перевозчика отняли транспорт

Водитель осуществлял коммерческую деятельность без разрешающей лицензии
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В Тульской области у нелегального перевозчика отняли транспортВ Тульской области у нелегального перевозчика отняли транспортФото: материалы пресс-служб
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Сегодня, 11 июня, сотрудники ГИБДД по Щекинскому району совместно с сотрудниками отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области поймали на дороге нелегального перевозчика.

Так, под строгий надзор полицейских попался автомобиль "Mercedes Vito", водитель которого осуществлял нелегальные пассажирские перевозки, при этом нарушая безопасность дорожного движения. Так перевозки осуществлялись с коммерческой целью, но без сопутствующих разрешающих документов. В отношении водителя сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал. Транспорт же забрали на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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