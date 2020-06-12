В Новомосковске Тульской области на дороге установили инновационные световые индикаторы

12 Июнь 2020 2020-06-11T16:38:14+03:00

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В Новомосковске Тульской области на автодороге М-4 «Дон» появились инновационные световые индикаторы. В связи с отсутствием на участке электроэнергии в тестовом режиме используются альтернативные источники питания. Особенность новой технологии заключается в том, что специальный элемент вкапывается в землю и вырабатывает электроэнергию, которой хватает, чтобы обеспечить работы световых индикаторов.

Также на опасном участке, протяженность которого составляет 300 метров, установлено ограждение, информационное панно, 12 сигнальных столбиков с импульсной световой индикацией, а также дополнительные светоотражающие элементы. Все эти меры направлены на то, чтобы повысить безопасность движения в местах наибольшей концентрации ДТП.

В региональном минитрансе отмечают, что теперь появляется новая задача - сохранить объект от вандалов и напоминают, что за кражу оборудования грозит административное и уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU