2020-06-11T16:28:16+03:00
Общество

В Туле на полтора месяца ограничат движение на ул. Фридриха Энгельса

Перекрытие дороги будет связано с проводимыми ремонтными работами
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на полтора месяца ограничат движение на ул. Фридриха ЭнгельсаВ Туле на полтора месяца ограничат движение на ул. Фридриха ЭнгельсаФото: Алексей ФОКИН
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В Туле продолжают ремонтировать городские дороги. Так с 15 числа этого месяца начнётся ремонт на улице Фридриха Энгельса будут введены следующие ограничения. В связи с этим транспортное движение на ремонтируемом участке дороги будет ограничено.

С 15 июня по 30 августа по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Первомайской будет запрещена остановка и стоянка любого вида транспорта, а также ограничено движение всех видов транспорта.

На период вводимых ограничений движение трамваев № 14 будет осуществляться по изменённой схеме:

ул. Кауля - ул. Оборонная -- ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU

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