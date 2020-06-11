В Туле на ул. Ложевой пенсионер угодил под колеса иномарки
Предполагается, что мужчина шел на запрещающий сигнал светофора
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 июня около 12:00 в Туле в районе ул. Ложевой, д. 132 произошло ДТП. Девушка за рулем "Рено Сандеро" при повороте с улицы Калинина на улицу Ложевую наехала на пешехода.
Предположительно, пожилой мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU