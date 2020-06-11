11 Июнь 2020 2020-06-11T16:17:05+03:00

С 12 по 14 июня в центре Тулы перекроют автомобильное движение Фото: Алексей ФОКИН

Это будет связано с проведением ремонтных работ

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С завтрашнего дня, с 12 июня, и по 14 июня в Туле будет ограничат движение по одному участку дороги на улице Демонстрации. Об этом сообщает администрация города.

Так, в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия движение транспорта на улице Демонстрации будет временно ограничено. Так с 12 по 14 июня на участке от ул. Фрунзе до ул. Дм. Ульянова будет ограничено движение любого вида транспорта.

Движение автобусов № 12 и №55 будет осуществляться по изменённой схеме.

Автобус №13 - Завод РТИ - Птицефабрика «Тульская»:

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Автобус №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново):

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU