Туляк не смог взять ипотеку из-за невыплаты алиментов

12 Июнь 2020 2020-06-11T15:59:22+03:00

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По решению суда, мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, но эти обязательства туляк длительное время игнорировал. Так, сумма долга составила почти 100 тыс. рублей.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в банке.

В это же время неплательщик собирался оформлять ипотечный кредит на покупку квартиры, но в связи с постановлением судебного пристава банк вынужден был отказать должнику.

Учитывая эти обстоятельства нерадивому отцу все же пришлось погасить свой долг по алиментам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU