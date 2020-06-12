Туляк не смог взять ипотеку из-за невыплаты алиментов
По решению суда, мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, но эти обязательства туляк длительное время игнорировал. Так, сумма долга составила почти 100 тыс. рублей.
Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в банке.
В это же время неплательщик собирался оформлять ипотечный кредит на покупку квартиры, но в связи с постановлением судебного пристава банк вынужден был отказать должнику.
Учитывая эти обстоятельства нерадивому отцу все же пришлось погасить свой долг по алиментам в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU