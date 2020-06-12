2020-06-11T15:59:22+03:00
Общество

Туляк не смог взять ипотеку из-за невыплаты алиментов

Препятствием стало постановление судебного пристава
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

По решению суда, мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, но эти обязательства туляк длительное время игнорировал. Так, сумма долга составила почти 100 тыс. рублей.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в банке.

В это же время неплательщик собирался оформлять ипотечный кредит на покупку квартиры, но в связи с постановлением судебного пристава банк вынужден был отказать должнику.

Учитывая эти обстоятельства нерадивому отцу все же пришлось погасить свой долг по алиментам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляк не смог взять ипотеку из-за невыплаты алиментов
С 12 июня в Туле на ул. Демонстрации будет ограничено движение автотранспорта
Как Тула встретит День России в 2020 году
Где туляки могут получить ленты с триколором на День России
Погода в Туле 12 июня: жарко и без осадков
В Туле на полтора месяца ограничат движение на ул. Фридриха Энгельса
В Тульской области у нелегального перевозчика отняли транспорт
С 12 по 14 июня в центре Тулы перекроют автомобильное движение
В Тульской области сотрудник организации осужден на 3 года за нарушение правил охраны труда, повлекшие смерть человека
В Туле приняли дороги в Городском переулке и на ул. Станиславского
На трассе в Тульской области произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
В Туле из-за парада Победы перекроют движение
В Тульской области разрешили мероприятия численностью до 50 человек
В Туле на ул. Ложевой пенсионер угодил под колеса иномарки
Туляк отправится под суд за непредумышленное убийство знакомого
Житель Тульской области в порыве ревности ударил сожительницу ножом
Инесса Фельдман стала заместителем главы администрации Тулы по социальной политике