Где туляки могут получить ленты с триколором на День России
В рамках подготовки к Дню России в Туле с 8 по 12 июня проходит акция по раздаче праздничных лент в цветах российского триколора. На протяжении 4-х дней туляки ежедневно могли абсолютно бесплатно получить ленты с российской символикой.
12 июня — последний день проведения акции. Все желающие могут получить праздничные ленты с триколором с 10:00 до 13:00 включительно по следующим адресам:
- пл. Ленина;
- пересечение ул. Ложевой и Марата;
- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;
- Гипермаркет «Глобус»;
- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);
- пл. Победы.
Для того, чтобы поддержать эту акцию в онлайн-формате, необходимо прикрепить ленточку на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия.
ИСТОЧНИК KP.RU