2020-06-11T15:34:10+03:00
Общество

Где туляки могут получить ленты с триколором на День России

В Туле проходит акция, приуроченная к празднику
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В рамках подготовки к Дню России в Туле с 8 по 12 июня проходит акция по раздаче праздничных лент в цветах российского триколора. На протяжении 4-х дней туляки ежедневно могли абсолютно бесплатно получить ленты с российской символикой.

12 июня — последний день проведения акции. Все желающие могут получить праздничные ленты с триколором с 10:00 до 13:00 включительно по следующим адресам:

- пл. Ленина;

- пересечение ул. Ложевой и Марата;

- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;

- Гипермаркет «Глобус»;

- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);

- пл. Победы.

Для того, чтобы поддержать эту акцию в онлайн-формате, необходимо прикрепить ленточку на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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