Туляк отправится под суд за непредумышленное убийство знакомого

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:35:12+03:00

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31-летнего жителя Тулы обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Около одного из домов на улице Тимирязева мужчина подрался со знакомым. От ударов в лицо последний упал. Он стукнулся головой об асфальт, получив в результате падения повреждения, ставшие для него смертельными.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU