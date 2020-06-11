Туляк отправится под суд за непредумышленное убийство знакомого
Мужчина при падении стукнулся головой об асфальт
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31-летнего жителя Тулы обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Около одного из домов на улице Тимирязева мужчина подрался со знакомым. От ударов в лицо последний упал. Он стукнулся головой об асфальт, получив в результате падения повреждения, ставшие для него смертельными.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU