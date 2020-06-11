Житель Тульской области в порыве ревности ударил сожительницу ножом

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:33:39+03:00

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В поселке Шварцевский Киреевского района 36-летний мужчина на почве ревности ударил сожительницу ножом в область бедра.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Его могут заключить под стражу.

Следственным отделом по городу Киреевск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU