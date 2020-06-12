2020-06-11T15:00:51+03:00
Общество

С 12 июня в Туле на ул. Демонстрации будет ограничено движение автотранспорта

Ограничения связаны с проведением дорожных работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле на ул. Демонстрации с 12 по 14 июня будет ограничено движение. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ для проезда будет недоступен участок от ул. Фрунзе до ул. Дм. Ульянова. Движение городского транспорта №12 и №55 будет осуществляться по измененной съеме:

№12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская») — ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина -ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе.

№55 (Ивановские дачи — 12-й проезд Мясново) — ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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