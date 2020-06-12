2020-06-11T15:34:47+03:00
Общество

Как Тула встретит День России в 2020 году

Туляков ждет мотопробег, парад аэростатов и патриотические акции
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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День России — праздник, который сомволизирует национальное единение и гражданский мир. 30 лет назад 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, после чего начался отсчет новой истории демократического государства.

В Туле 12 июня запланирован ряд мероприятий, куда входят мотопробег, парад аэростатов и патриотические акции.

Публикуем полную программу.

12:00 — в трех тульских парках – Центральном, Комсомольском, Пролетарском – прозвучит гимн Российской Федерации, а также песни о Родине.

Также в это время стартует мотопробег с флагами России. Байкеры клуба «Тульский мотосоюз» в сопровождении экипажа ГИБДД проследуют по маршруту от Сквера памяти воинов-интернационалистов до Площади Победы.

18:30 — начало парада аэростатов. Тульская региональная общественная организация «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области» в рамках праздника организует полет аэростатов над городом с флагами России. Место старта уточняется.

22:00 — на памятнике на площади Победы и на телевизионной башне в Басово будет организована мэппинг-проекция в цветах российского триколора.

Подробная информация о мероприятиях, посвященных Дню России, размещена на агрегаторе полезных сервисов администрации города Тулы #МыДома.

Также в Туле пройдут флешмобы, квесты и квизы, челенджи, интерактивы, интеллектуальные игры и фотомарофоны, посвященные Дню России, которые процдут в онлайн-формате.

Кроме того, Тула активно принимает участие в федеральных акциях. Среди них – флешмоб #МыРоссия, онлайн-челлендж #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово, онлайн-флешмоб «Россия в объективе», акции «Рисую Россию» и «Добро в России», общественно-просветительский проект «Гражданский экзамен» и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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