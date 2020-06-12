Как Тула встретит День России в 2020 году
День России — праздник, который сомволизирует национальное единение и гражданский мир. 30 лет назад 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, после чего начался отсчет новой истории демократического государства.
В Туле 12 июня запланирован ряд мероприятий, куда входят мотопробег, парад аэростатов и патриотические акции.
Публикуем полную программу.
12:00 — в трех тульских парках – Центральном, Комсомольском, Пролетарском – прозвучит гимн Российской Федерации, а также песни о Родине.
Также в это время стартует мотопробег с флагами России. Байкеры клуба «Тульский мотосоюз» в сопровождении экипажа ГИБДД проследуют по маршруту от Сквера памяти воинов-интернационалистов до Площади Победы.
18:30 — начало парада аэростатов. Тульская региональная общественная организация «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области» в рамках праздника организует полет аэростатов над городом с флагами России. Место старта уточняется.
22:00 — на памятнике на площади Победы и на телевизионной башне в Басово будет организована мэппинг-проекция в цветах российского триколора.
Подробная информация о мероприятиях, посвященных Дню России, размещена на агрегаторе полезных сервисов администрации города Тулы #МыДома.
Также в Туле пройдут флешмобы, квесты и квизы, челенджи, интерактивы, интеллектуальные игры и фотомарофоны, посвященные Дню России, которые процдут в онлайн-формате.
Кроме того, Тула активно принимает участие в федеральных акциях. Среди них – флешмоб #МыРоссия, онлайн-челлендж #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово, онлайн-флешмоб «Россия в объективе», акции «Рисую Россию» и «Добро в России», общественно-просветительский проект «Гражданский экзамен» и не только.
ИСТОЧНИК KP.RU