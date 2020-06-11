Инесса Фельдман стала заместителем главы администрации Тулы по социальной политике

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:47:38+03:00

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Инесса Фельдман назначена заместителем главы администрации по социальной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Инесса Леонидовна родилась 26 мая 1975 года в Туле. Образование высшее, кандидат психологических наук. В 1996 году окончила ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Занимала должность заведующей кафедрой в ТулГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU