Инесса Фельдман стала заместителем главы администрации Тулы по социальной политике
Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города
Фото: Администрация Тулы
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Инесса Фельдман назначена заместителем главы администрации по социальной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.
Инесса Леонидовна родилась 26 мая 1975 года в Туле. Образование высшее, кандидат психологических наук. В 1996 году окончила ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Занимала должность заведующей кафедрой в ТулГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU