Туляки сдали экзамены на судовождение
11 июня туляки сдали экзамены на судовождение. Это владельцы катеров, моторных лодок и гидроциклов.
Экзамены у судовладельцев принимают инспекторы ГИМС по Тульской области. Они проходят на реке Воронке, где оборудован специальный полигон. Особенно внимательно проверяют навыки оказания помощи утопающему и подъема человека на борт.
Напомним, став владельцем маломерного судна, необходимо зарегистрировать плавательное средство и получить соответствующее удостоверение в Центре Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Тульской области.
Туляки сдали экзамены на судовождение.
ИСТОЧНИК KP.RU