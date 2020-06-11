11 Июнь 2020 2020-06-11T14:31:30+03:00

Экзамены у судовладельцев принимают на реке Воронке

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11 июня туляки сдали экзамены на судовождение. Это владельцы катеров, моторных лодок и гидроциклов.

Экзамены у судовладельцев принимают инспекторы ГИМС по Тульской области. Они проходят на реке Воронке, где оборудован специальный полигон. Особенно внимательно проверяют навыки оказания помощи утопающему и подъема человека на борт.

Напомним, став владельцем маломерного судна, необходимо зарегистрировать плавательное средство и получить соответствующее удостоверение в Центре Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Тульской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/784442" frameborder="0"></iframe> Туляки сдали экзамены на судовождение.

ИСТОЧНИК KP.RU