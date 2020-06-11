В Тульской области за минувший май число разводов превысило количество бракосочетаний
За прошедший месяц развелись 224 пары
Фото: Архив "КП"
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Минувший май оказался нелегким для тульских семей. В соответствии с официальной статистикой, за прошедший месяц количество разводов почти в два раза превысило число бракосочетаний.
Так, в мае-2020 расторгли союз 224 пары, а поженились — 101. При этом среди брачующихся самому молодому жениху было 19 лет, а самому старшему — 59, как и самой зрелой невесте. А вот самой юной невестой в мае оказалась 18-летняя девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU