В Тульской области произошло ДТП с участием двух грузовиков

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:47:49+03:00

В результате аварии погиб один из водителей

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Вчера, 10 июня, в Тульской области произошло смертельное ДТП на 139-м км трассы М-2. Авария произошла в результате столкновения «Газели» и автомобиля «КамАз» с полуприцепом.

По предварительной информации, водитель «Газели» на ходу влетел в движущийся впереди грузовик, проводивший дорожные работы. Он был обозначен специальными знаками.

В результате аварии водитель «Газели» скончался от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Причины ДТП установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU