2020-06-11T10:24:14+03:00
Происшествия

Туляки продолжают парковаться на газонах

Еженедельно выявляют порядка 50-60 нарушений
Мария ВЛАСОВА
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Туляки продолжают парковаться на газонах. Шесть нарушителей правил выявили 10 июня. На территории у Центрального парка есть стоянка, на которой имеются свободные парковочные места. Однако рядом с ней по-прежнему продолжают парковаться автолюбители, оставляя машины на прилегающей к тротуару озелененной территории.

Подобные рейды УАТН проводятся на регулярной основе. Выездная комиссия, фотографируя транспортное средство, фиксирует факт нарушения, после чего в УГИБДД УМВД России по Тульской области выясняет данные о владельце автомобиля. Нарушителя приглашают для составления протокола. Ему грозит штраф в размере 2 000 рублей.

Еженедельно в ходе выездных проверок выявляют порядка 50-60 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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