2020-06-11T10:07:46+03:00
Общество

11 июня в Туле будут бесплатно раздавать воду

Акция пройдет с 10.00 до 19.00
Мария ВЛАСОВА
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11 июня в Туле будут бесплатно раздавать питьевую воду в самые жаркие дневные часы. Акция пройдет с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

-Тула, пл. Ленина со стороны ул. Советской;

-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

-Тула, ул. Октябрьская д. 95;

-Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5;

-Тула, ул. Октябрьская, д.9;

-Тула, ул. М. Горького, д.14;

-Тула, ул. Пузакова, д.5;

-Тула, ул. Фрунзе, д.5;

-Тула, ул. Кауля, д.45;

-Тула, ул. Н. Руднева, д.62.

При жаркой погоде раздавать воду продолжат и в другие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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