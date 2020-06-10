11 июня в Туле будут бесплатно раздавать питьевую воду

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:28:18+03:00

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Завтрашний день, 11 июня, обещает достичь температурного пика на данный период времени. Так, температура в Туле обещает подняться до +32 градусов. В связи с этим в областной столице будет организована бесплатная раздача питьевой воды.

Так, 11 июня, воду будут раздавать с 10:00 до 19:00 по следующим адресам:

-Тула, пл. Ленина со стороны ул. Советской;

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

-Тула, ул. Октябрьская д. 95;

-Тула, ул. М. Горького, д.14;

-Тула, ул. Октябрьская, д.9;

-Тула, ул. Пузакова, д.5;

-Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5;

-Тула, ул. Фрунзе, д.5;

-Тула, ул. Кауля, д.45;

-Тула, ул. Н. Руднева, д.62.

При продолжении жаркой погоды в регионе, такая раздача воды продолжит и в другие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU