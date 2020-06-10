11 июня в Туле будут бесплатно раздавать питьевую воду
Завтрашний день, 11 июня, обещает достичь температурного пика на данный период времени. Так, температура в Туле обещает подняться до +32 градусов. В связи с этим в областной столице будет организована бесплатная раздача питьевой воды.
Так, 11 июня, воду будут раздавать с 10:00 до 19:00 по следующим адресам:
-Тула, пл. Ленина со стороны ул. Советской;
-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
-Тула, пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
-Тула, ул. Октябрьская д. 95;
-Тула, ул. М. Горького, д.14;
-Тула, ул. Октябрьская, д.9;
-Тула, ул. Пузакова, д.5;
-Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5;
-Тула, ул. Фрунзе, д.5;
-Тула, ул. Кауля, д.45;
-Тула, ул. Н. Руднева, д.62.
При продолжении жаркой погоды в регионе, такая раздача воды продолжит и в другие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU