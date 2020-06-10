2020-06-10T17:12:27+03:00
Общество

В выходные дни туляков снова ждет дождливая погода

В пятницу в регионе разогреет до +30 градусов, а дальше похолодает до +18 и пойдут дожди
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В выходные дни туляков снова ждет дождливая погодаВ выходные дни туляков снова ждет дождливая погодаФото: Алексей ФОКИН
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На этой неделе туляков ожидают длинные выходные дни, которые начнутся 12 июня и продлятся до 14 июня включительно. Так, дополнительный выходной появился в связи с государственным праздником — День России.

Однако, уже с самого начала рабочей недели жители региона уже начали ломать голову и планировать своё времяпрепровождение на все три дня. Однако, в связи с переменчивой погодой, многие туляки начали подходить к делу с осторожностью и предусмотрительностью.

Так в пятницу, 12 июня, в регионе прогнозируется жара в +30 градусов, но при этом с осадками в виде кратковременного дождя.

В субботу, 13 июня, по предварительным данным, погода станет значительно хуже — днём столбик термометра покажет +18 градусов, а также ожидаются дожди с грозами.

Под конец недели в воскресенье, 14 июня, синоптики также прогнозируют дождь и +19 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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