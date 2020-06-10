В Тульской области на сельхозугодья сливали сточные воды: «Тулачермет» выдано предостережение

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:52:00+03:00

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В Ленинском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 26 га были обнаружены следы слива канализационных сточных вод. Это могло привести к нарушению требований земельного законодательства РФ

Выяснилось, что владельцем земельного участка (территория бывшего тепличного хозяйства), где размещены отходы с ассенизаторских машин, является ПАО «Тулачермет».

Управление Россельхознадзора собственнику земельного участка выдало предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при использовании земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU