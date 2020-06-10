11 июня многие туляки снова окажутся без электричества

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:36:41+03:00

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Завтра, 11 июня, несколько десятков тульских домов останутся без электроэнергии. Это будет связано с проведением плановых ремонтных работ на объектах электроснабжения. Так, свет и электричество в квартирах и домах туляков исчезнет с 10:00 и до 17:00.

11 июня электроэнергию в Туле отключат по следующим адресам:

с 10.00 до 17.00

8-й проезд, дома 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а;

9-й проезд, дома 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а;

10-й проезд, дома 76, 91;

11-й проезд, дома 88;

улица Кап. Громова, дома 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.);

улица Щепкина, дома 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а;

улица Газовая, дома 30, 32, 34;

улица Ермоловой, дома 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.);

улица Верещагина, дома 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г;

улица Коксовая, дома 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48;

проезд Верещагина, дома 1-7;

Епифанское ш., дома 27-35 (нечётн.);

улица Ак. Павлова, дома 105-111 (нечётн.);

улица Котовского, дома 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.);

улица Станиславского, дома 62-70 (чётн.);

улица Лазо, дом 14;

улица Котовского, дом 22;

улица С. Щедрина, дом 14

п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 33-а, 1-39 (нечётн.);

2-й проезд, дома 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.);

3-й проезд, дома 24-34 (чётн.), 27, 29;

1-й проезд, дома 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.);

улица Гагарина, дома 1-9 (нечётн.), 9-а, 2-12 (чётн.);

улица Овражная, дома 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.);

4-й проезд, дома 32-42 (чётн.);

с 10.00 до 12.00

улица Максимовского, дом 15;

с 11.00 до 17.00

Мясново: улица Поперечная, дом 16-а.

ИСТОЧНИК KP.RU