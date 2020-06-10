В Туле задержали водителя большегруза с замазанными номерами
9 июня в 11-10 в районе с. Осиновая Гора сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Скания" под управлением 37-летнего водителя. Мужчина перевозил песок.
При проверке грузовика были выявлены факты нарушения ПДД. Кроме того, у водителя отсутствовали документы на перевозимый груз.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статье "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" и "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков".
В целях установления принадлежности груза водитель и транспортное средство с грузом переданы в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU