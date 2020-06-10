10 Июнь 2020 2020-06-10T16:03:57+03:00

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Тула отметит День России мотопробегом с флагами России. Он стартует 12 июня в 12.00. Байкеры клуба «Тульский мотосоюза» проследуют в сопровождении экипажа ГИБДД от Сквера памяти воинов-интернационалистов. Конечной точкой маршрута станет Площадь Победы.

В это же время - 12.00 - в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках прозвучит гимн Российской Федерации, а также песни о Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU