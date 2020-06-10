Туляк украл неисправную иномарку с 24-летним стажем

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:27:11+03:00

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В Пролетарском округе мужчина украл автомобиль «Опель» 1996 года выпуска. Машина была оставлена в неисправном состоянии около одного из домов.

Проживающий неподалёку мужчина, предположительно, специально нанял эвакуатор, на котором вывез машину в пункт приёма лома металла и получил за это деньги. Сотрудники полиции выяснили личность вероятного злоумышленника.

30-летний безработный ранее судимый туляк признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU