10 Июнь 2020 2020-06-10T15:09:14+03:00

Жители тульского Заречья останутся без горячей воды на две недели Фото: Алексей ФОКИН

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Как стало известно, с 16 июня на Зареченской котельной в Туле начнётся профилактический ремонт. В связи с этим с 16 по 29 июня тем домам, которые подключены к данной котельной перекроют подачу горячей воды.

В этот период специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей и профилактический ремонт системы горячего водоснабжения. Сотрудники УК проведут работы на внутридомовых инженерных коммуникациях для подготовки МКД к работе в осенне-зимний период.

По всем возникшим вопросам жители Тулы могут обращаться по телефонам:

АДС «АО «Тулатеплосеть» (аварийно-диспетчерская служба) – 8 (4872) - 42-53-21;

ЕДДС г. Тулы – 8 (4872) – 47-20-34, 8 (4872) – 47-20-37, 1391 - (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU