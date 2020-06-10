В Туле обработают от клещей более 250 объектов
В этом году к работам приступили 6 апреля
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В Туле обработают от клещей более 250 объектов. 10 июня акарицидная обработка проводится на ул. Фрунзе, рядом с домом 27 и в поселке Скуратово.
Перед ее началом проводится обследование территории на наличие клещей. Далее на каждом объекте размещают информационные таблички с указанием сроков проведения работ, контактов подрядчика, данными о применяемом препарате и разрешённых сроках выхода на обработанную территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU