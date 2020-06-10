10 Июнь 2020 2020-06-10T15:03:28+03:00

В этом году к работам приступили 6 апреля

Изменить размер текста: A A

В Туле обработают от клещей более 250 объектов. 10 июня акарицидная обработка проводится на ул. Фрунзе, рядом с домом 27 и в поселке Скуратово.

Перед ее началом проводится обследование территории на наличие клещей. Далее на каждом объекте размещают информационные таблички с указанием сроков проведения работ, контактов подрядчика, данными о применяемом препарате и разрешённых сроках выхода на обработанную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU