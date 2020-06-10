2020-06-10T14:56:23+03:00
Общество

Тульские ученые обнаружили на деревьях Куликова поля колонию серых цапель с птенцами

На деревьях расположилось 52 гнезда, где выводились и подрастали уже вылупившиеся птенцы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские ученые обнаружили на деревьях Куликова поля колонию серых цапель с птенцамиТульские ученые обнаружили на деревьях Куликова поля колонию серых цапель с птенцамиФото: материалы пресс-служб
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В первых числах июня учёные музея «Куликово поле» при проведении исследовательских работ обнаружили на деревьях заповедника колонию серых цапель. Птицы расположились на верхушках деревьев для разведения потомства. Причём некоторые и птенцов уже вылупились на свет.

Крупная жилая колония серых цапель была обнаружена на территории Куликова поля ещё в 2018 году. Однако, в это время учёные нашли всего лишь два жилых гнезда. Сейчас же было обнаружено целых 52 гнезда, большая их часть занята птицами, в некоторых гнёздах расположилась кладка яиц, а в некоторых - уже подрастают разновозрастные птенцы.

Учёные наблюдали за цаплями с максимальной осторожностью. Ведь если вспугнуть птиц в период насиживания и выкармливания птенцов, то можно напугать пернатых родителей, в следствие чего яйца в гнёздах могут остыть, а птенцы останутся голодными. Плюсом, цапли могут напасть на коптеры, посчитав их агрессором.

Серые аисты в Куликовом поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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