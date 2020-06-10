На территории усадьбы Мосоловых появится парк скульптур

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:53:26+03:00

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В Дубенском районе благоустроят территорию усадьбы Мосоловых. В частности, планируется создать парк скульптур на воде и привести в порядок набережную.

Ансамбль усадьбы Мосоловых - объект культурного наследия регионального значения, образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв. В 2016 году жильцы дома Мосоловых были расселены в новое здание.

В последующие годы был расчищен пруд, благоустроен парк, отреставрированы главный дом, часть внутренних помещений и соседнее здание, благоустроена прилегающая территория.

В 2020 году создана музейная экспозиция.

ИСТОЧНИК KP.RU