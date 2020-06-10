10 Июнь 2020 2020-06-10T14:31:27+03:00

Здесь распахнут свои двери гостиницы, рестораны и кафе и музеи

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Музейный квартал в Туле откроется в сентябре. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Там разместятся гостиницы, рестораны и кафе, а также музейные экспозиции.

Помимо хорошо знакомых тулякам федеральных музеев – «Ясная Поляна», «Куликово поле» и «Поленово», будет открыт филиал Государственного исторического музея.

ИСТОЧНИК KP.RU