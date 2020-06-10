2020-06-10T13:04:13+03:00
Общество

Улицу Ф. Энгельса в Туле ждет долгожданный ремонт

На время ремонта введут ограничение движения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Улицу Ф. Энгельса в Туле капитально отремонтируют. Дорожники приступят к ремонту ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Первомайской с 15 июня.

Здесь заменят дорожное полотно, рельсошпальную решетку, обустроят тротуары, пешеходные зоны, установят остановочные павильоны.

На время капитального ремонта введут ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) в период с 15 июня до 30 августа.

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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