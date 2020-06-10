Тульскую колонию закрыли на карантин
Меры являются временными
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Учреждениях ИК-1,2,4,6,7,КП-8, Алексинской ВК, СИЗО-1 закрыли на карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В связи с режимно-ограничительными мероприятиями прекращены прием посылок, передач, переводы осужденных в другие учреждения, приостановлены предоставления длительных и краткосрочных свиданий, посещения представителей различных органов и организаций.
Посылки для лиц, находящихся в местах лишения свободы, можно сформировать с помощью интернет-магазина ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU