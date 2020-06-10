В Тульской области в ДТП пострадал 13-летний велосипедист
Мальчик получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 июня в 12-00 на ул. Ленина в Богородицке произошло ДТП. 50-летний мужчина на «Шевроле Круз» наехал на велосипедиста. 13-летний мальчик, не спешившись с велосипеда, пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU