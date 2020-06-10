2020-06-10T12:47:55+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадал 13-летний велосипедист

Мальчик получил различные травмы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

9 июня в 12-00 на ул. Ленина в Богородицке произошло ДТП. 50-летний мужчина на «Шевроле Круз» наехал на велосипедиста. 13-летний мальчик, не спешившись с велосипеда, пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музейный квартал в Туле откроется в сентябре
Улицу Ф. Энгельса в Туле ждет долгожданный ремонт
Тульскую колонию закрыли на карантин
В Тульской области в ДТП пострадал 13-летний велосипедист
В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали две девочки
В Тульской области театральный фестиваль «Толстой» перенесли на 2021 год
Жители Зареченского округа Тулы на две недели останутся без горячей воды
Холодная вода вернулась в дома Привокзального округа Тулы
Смерть пациента от травмы в тульской больнице: прокуратура взяла на контроль ход расследования
На канализационном коллекторе в Туле завершили работы
ТРЦ "Миллионный" в Туле объявил о расторжении договоров с арендаторами
Туляки подрались в магазине из-за дешевых ведер
В Тульской области сгорел дом дотла: есть пострадавший
Погода в Туле 10 июня: переменная облачность и +27 градусов
В Туле 10 июня ограничат подачу холодной воды
В Тульской области сотрудники МЧС продолжают обработку зданий и транспорта
10 июня многие туляки останутся без электричества до самого вечера
Туляки открыли пляжный сезон вопреки всем ограничениям
В Тульской области пьяный водитель без прав сбил женщину и несовершеннолетнюю девушку