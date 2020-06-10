В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали две девочки

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:25:36+03:00

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9 июня в 11-00 на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. 83-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-2101» при повороте налево столкнулся с автомобилем, двигающимся во встречном направлении, «ВАЗ-21102» под управлением 31-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа», 8-летняя и годовалая девочки. Они получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

В момент происшествия 8-летняя девочка находилась на заднем левом пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, а годовалая девочка - на заднем правом пассажирском сиденье в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU